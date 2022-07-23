В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+35° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
32 минуты назад

В России заявили о признаке окончания пандемии COVID-19

Lenta.ruиещё 4

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что появление в России нового подвида омикрон-штамма коронавируса ВА.2.75, более известного как «кентавр», свидетельствует об окончании пандемии. Его слова приводит ТАСС.

В России сделали важное заявление о пандемии COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жемчугов назвал появление «кентавра» признаком окончания пандемии COVID-19 и подчеркнул, что не следует возвращаться к ранее вводившимся ограничительным мерам.

«Текущий всплеск "омикрона" - это "хвост" пандемии, окончание эпидемии коронавируса. Никаких ограничений и масочно-перчаточных мер возобновлять не нужно», — добавил он.

При этом эксперт призвал носить маски в общественных местах пациентов с тяжелыми заболеваниями, людей, принимающих иммуносупрессивную терапию, и лиц старше 80-90 лет. По его мнению, «кентавр» не имеет принципиальных отличий от таких вариантов омикрон-штамма, как ВА.4 и ВА.5.

Наука и техника,COVID-19,Владислав Жемчугов,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители