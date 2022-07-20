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17 минут назад

Стали известны даты отправки к Луне непилотируемого корабля Orion

Елена Прошина

Запуск первого непилотируемого космического корабля Orion к Луне в рамках программы Artemis состоится в конце августа — начале сентября 2022 года. Об этом сообщил руководитель Директората по разработке исследовательских систем NASA Джим Фри, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Стали известны даты отправки к Луне непилотируемого корабля Orion
Фото: nasanasa

Он уточнил, что ведомство забронировало полигон Eastern Range для отправки Orion к Луне на 29 августа, 2 и 5 сентября. Также Фри отметил, что запуск первого непилотируемого космического корабля будет осуществляться с помощью ракеты-носителя Space Launch System.

Напомним, что о планах запуска Orion к Луне стало известно еще в прошлом году. Даты неоднократно сдвигались. В частности, сначала планировалось запустить космический корабль в феврале, затем в мае-июле, а позже — в августе.

В рамках миссии Orion пробудет на орбите Луны несколько недель, а затем вернется к Земле, его спускаемая капсула приводнится в Атлантике.

Наука и техника,NASA,
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