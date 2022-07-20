Стали известны даты отправки к Луне непилотируемого корабля Orion

Запуск первого непилотируемого космического корабля Orion к Луне в рамках программы Artemis состоится в конце августа — начале сентября 2022 года. Об этом сообщил руководитель Директората по разработке исследовательских систем NASA Джим Фри, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Фото: nasa nasa

Он уточнил, что ведомство забронировало полигон Eastern Range для отправки Orion к Луне на 29 августа, 2 и 5 сентября. Также Фри отметил, что запуск первого непилотируемого космического корабля будет осуществляться с помощью ракеты-носителя Space Launch System.

Напомним, что о планах запуска Orion к Луне стало известно еще в прошлом году. Даты неоднократно сдвигались. В частности, сначала планировалось запустить космический корабль в феврале, затем в мае-июле, а позже — в августе.