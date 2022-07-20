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46 минут назад

Биолог Козлов назвал новые органы в организме человека

Газета.Ru

У человека в процессе эволюции образовалась новая ткань, которая сумела зарастить центральный канал спинного мозга, она была открыта в 2015 году. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, руководитель лаборатории неофункционализации генов Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН Андрей Козлов.

Биолог назвал новые органы в организме человека
Фото: Jens Kalaene/Global Look PressJens Kalaene/Global Look Press

«Оказалось, что у этой ткани признаки эпендимомы. Это опухоль центральной нервной системы, которая развивается из клеток эпендимы желудочков мозга и центрального канала спинного мозга. Ранее не было известно, что канал спинного мозга у человека зарастает эпендимоподобной тканью», — сообщил он.

Кроме того, к сравнительно новым органам можно отнести плаценту, молочную железу, простату и жировую ткань, выполняющую функции эндокринного органа.

«Заметьте, что в молочной железе, простате часто возникают опухоли, а ожирение вообще можно назвать опухолеполедобным процессом. Возможно, эти органы еще дорабатываются эволюцией», — добавил Козлов.

Также у человека открыты эволюционно новые гены, функции которых пока не понятны. Одно из основных открытий — это гены TSEEN, активные во всех опухолях.

Наука и техника,Андрей Козлов,РАН,
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