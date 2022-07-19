Производители смартфонов откажутся от сим-карт

Эксперт Далвин Браун в статье для The Wall Street Journal рассказал, что на рынке смартфонов ожидаются значительные изменения. В частности, на смену классическим сим-картам придут электронные (eSIM).
Аналитик отметил, что на протяжении многих лет потребителям приходилось при смене оператора доставать старую сим-карту из слота в гаджете и вставлять новую. В некоторых случаях это требовало значительных усилий и специальных инструментов.
В настоящее время производители отказываются от слотов в пользу интегрированных решений. По мнению автора, смартфоны с сим-картами постепенно уйдут в прошлое.
Далвин Браун пояснил, что в iPhone Xs, а также в девайсах от Samsung серии Galaxy S20 и выше, для смены оператора следует отсканировать специальный QR-код. Сразу после этого аппарат будет готов к работе.