Xiaomi представила новый кнопочный телефон

Компания Xiaomi объявила о выходе новинки – кнопочного телефона с сенсорным экраном Qin F22 Pro на базе Android 12. Об этом сообщили на портале Gadget Tendency.

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В компании разработку назвали "королем кнопочных телефонов". Стоимость гаджета в ретро-дизайне составляет 150 долларов или 8 400 рублей.

Устройство оснастили экраном в 3,5 дюйма, а также фронтальной и основной камерами на 2 Мп и 8 Мп соответственно. Аккумулятор мобильного телефона рассчитан на 2 150 мАч.

Оперативная память устройства может хранить до 4 ГБ информации, внутренняя – до 64 ГБ.

Смартфон весит 116 граммов при толщине корпуса в 9 миллиметров.