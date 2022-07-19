В России оценили основания для блокировки YouTube

Серьезных оснований для блокировки видеохостинга YouTube на территории России пока нет, заявил сенатор Александр Башкин. Перспективу ограничения доступа к площадке он оценил в разговоре с РИА Новости.

«Нам нужно рассчитывать на то, что он [YouTube] все-таки будет заблокирован», — сказал Ашманов.

Он предположил, что доступ к видеохостингу ограничат осенью.

Предложения заблокировать YouTube в России начали появляться после того, как в марте суд запретил в стране соцсети Facebook и Instagram, а владеющая ими компания Meta была признана экстремистской организацией и также запрещена.