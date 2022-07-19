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1 час назад

В России оценили основания для блокировки YouTube

Lenta.ru

Серьезных оснований для блокировки видеохостинга YouTube на территории России пока нет, заявил сенатор Александр Башкин. Перспективу ограничения доступа к площадке он оценил в разговоре с РИА Новости.

В России оценили основания для блокировки YouTube
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее во вторник, 19 июля, о блокировке YouTube высказался член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент исследовательской и технологической компании «Крибрум» Игорь Ашманов, выступая на круглом столе в Общественной палате по теме угроз для несовершеннолетних пользователей интернета.

«Нам нужно рассчитывать на то, что он [YouTube] все-таки будет заблокирован», — сказал Ашманов.

Он предположил, что доступ к видеохостингу ограничат осенью.

Предложения заблокировать YouTube в России начали появляться после того, как в марте суд запретил в стране соцсети Facebook и Instagram, а владеющая ими компания Meta была признана экстремистской организацией и также запрещена.

Глава Минцифры Максут Шадаев заверял, что российские власти не намерены ограничивать доступ к YouTube на территории страны. Он уточнял, что Минцифры внимательно наблюдает за ситуацией с видеохостингом в стране и пытается не допустить «перехода в тяжелую плоскость». Кроме того, в июне Шадаев назвал блокировку YouTube самым последним шагом.

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