Маск с голым торсом шокировал американцев

Папарацци сняли главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска без одежды во время его отдыха в Греции. Снимки шокировали американцев. Фото можно посмотреть на сайте Daily Mail.

Фото: Reuters Reuters

На фотографиях 51-летний миллиардер предстал в одних плавках черного цвета. Папарацци застали его на яхте во время ее движения вдоль побережья Миконоса. По данным издания, компанию в прогулке Маску составили модельер Сара Штаудингер и ее супруг, бизнесмен Ари Эмануэль.

Американцев шокировал внешний вид миллиардера. В частности, они раскритиковали его бледность, лишний вес и дряблую кожу.

«Некрасивое зрелище! Он так всю рыбу распугает», «Он живет в Лос-Анджелесе! Как можно быть таким белым?», «Он миллиардер, а выглядит как-то не очень», «И этот парень стыдил Билла Гейтса за огромный живот?», «Он похож на огромного кита белуху», «Он никогда не должен снимать одежду», «Мои глаза не смогут этого развидеть», «Никакие деньги не заставят меня с ним обниматься, извините» «Мне 65, я выгляжу лучше, чем он на этих фотографиях», написали пользователи интернета.