В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 55.44EUR 56.45
Войти в почту
36 минут назад

Маск с голым торсом шокировал американцев

Елена Прошина

Папарацци сняли главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска без одежды во время его отдыха в Греции. Снимки шокировали американцев. Фото можно посмотреть на сайте Daily Mail.

Маск с голым торсом шокировал американцев
Фото: ReutersReuters

На фотографиях 51-летний миллиардер предстал в одних плавках черного цвета. Папарацци застали его на яхте во время ее движения вдоль побережья Миконоса. По данным издания, компанию в прогулке Маску составили модельер Сара Штаудингер и ее супруг, бизнесмен Ари Эмануэль.

Американцев шокировал внешний вид миллиардера. В частности, они раскритиковали его бледность, лишний вес и дряблую кожу.

«Некрасивое зрелище! Он так всю рыбу распугает», «Он живет в Лос-Анджелесе! Как можно быть таким белым?», «Он миллиардер, а выглядит как-то не очень», «И этот парень стыдил Билла Гейтса за огромный живот?», «Он похож на огромного кита белуху», «Он никогда не должен снимать одежду», «Мои глаза не смогут этого развидеть», «Никакие деньги не заставят меня с ним обниматься, извините» «Мне 65, я выгляжу лучше, чем он на этих фотографиях», написали пользователи интернета.

Маск данные комментарии не стал оставлять без внимания и ответил на них в своем Twitter-аккаунте: «Ха-ха, черт возьми, может быть, мне стоит почаще снимать рубашку... Свободу соскам!».

Наука и техника,Ари Эмануэль,Билл Гейтс,SpaceX,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители