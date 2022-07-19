Китай установил 1,85 млн станций 5G

Число установленных в Китае базовых станций для стандарта связи 5G превысило 1,854 млн. Как сообщил во вторник на брифинге официальный представитель Управления телекоммуникаций и связи Министерства промышленности и информатизации КНР Ван Пэн, к концу года их число превысит 2 млн.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"К настоящему времени в нашей стране установлены и подключены 1,854 млн базовых станций 5G. Среди них около 300 тыс. установлены во втором квартале текущего года",

"Мы будем прикладывать все необходимые усилия, чтобы установить в течение этого года 600 тыс. базовых станций. Таким образом, их общее число превысит 2 млн единиц", - добавил представитель ведомства.

Он отметил, что к настоящему времени около 400 млн домохозяйств в КНР находятся в зоне покрытия интернет-сетей со скоростью передачи данных до 1 Гб в секунду.