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1 час назад

Китай установил 1,85 млн станций 5G

ТАСС

Число установленных в Китае базовых станций для стандарта связи 5G превысило 1,854 млн. Как сообщил во вторник на брифинге официальный представитель Управления телекоммуникаций и связи Министерства промышленности и информатизации КНР Ван Пэн, к концу года их число превысит 2 млн.

Китай установил 1,85 млн станций 5G
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"К настоящему времени в нашей стране установлены и подключены 1,854 млн базовых станций 5G. Среди них около 300 тыс. установлены во втором квартале текущего года",

"Мы будем прикладывать все необходимые усилия, чтобы установить в течение этого года 600 тыс. базовых станций. Таким образом, их общее число превысит 2 млн единиц", - добавил представитель ведомства.

Он отметил, что к настоящему времени около 400 млн домохозяйств в КНР находятся в зоне покрытия интернет-сетей со скоростью передачи данных до 1 Гб в секунду.

Ведущие мобильные операторы КНР начали предоставлять населению услуги связи 5G с конца октября 2019 года. Согласно прогнозу министерства, к 2023 году число абонентов 5G в КНР должно превысить 560 млн - около 40% общего числа пользователей мобильной связи в стране.

Наука и техника,Ван Пэн,
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