NASA отложило запуск ровера на Луну до 2024 года

В Национальном аэрокосмическом агентстве США (NASA) заявил, что запуск коммерческого ровера VIPER на Луну был отложен до 2024 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

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"Компания Astrobotic планировала доставить VIPER на Луну в ноябре 2023 года, NASA запросило компанию и миссию скорректировать доставку на Южный полюс (Луны) на ноябрь 2024 года", - говорится в заявлении NASA.

В публикации отмечается, что доставка отложена для проведения дополнительных наземных тестов, нацеленных на работу по снижению риска миссии.

Как сообщает NASA, ровер планируется отправить на Луну для исследования поверхности в поисках льда и потенциальных ресурсов, эти данные помогут в дальнейшем планировании миссий.