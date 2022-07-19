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57 минут назад

NASA отложило запуск ровера на Луну до конца 2024 года

Газета.Ruиещё 2

В Национальном аэрокосмическом агентстве США (NASA) заявил, что запуск коммерческого ровера VIPER на Луну был отложен до 2024 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

NASA отложило запуск ровера на Луну до 2024 года
Фото: GlobePhotoGlobePhoto

"Компания Astrobotic планировала доставить VIPER на Луну в ноябре 2023 года, NASA запросило компанию и миссию скорректировать доставку на Южный полюс (Луны) на ноябрь 2024 года", - говорится в заявлении NASA.

В публикации отмечается, что доставка отложена для проведения дополнительных наземных тестов, нацеленных на работу по снижению риска миссии.

Как сообщает NASA, ровер планируется отправить на Луну для исследования поверхности в поисках льда и потенциальных ресурсов, эти данные помогут в дальнейшем планировании миссий.

Ранее в США завершили сборку тестовой модели частного лунного посадочного аппарата Griffin. Griffin – это посадочный модуль среднего класса, разрабатываемый компанией Astrobotic. Он предназначен для доставки на поверхность Луны 625 килограмм груза и работы там в течение 14 дней.

Наука и техника,NASA,
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