На Землю надвигается мощная магнитная буря

На днях на Солнце произошла сильная вспышка, способная вызвать магнитную бурю на Земле. Ожидается, что пик возмущений придётся на 21-23 июля, но метеозависимые люди могут ощущать дискомфорт уже сейчас. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Чтобы снизить угрозу здоровью, метеорологи советуют соблюдать простые правила, которые будут особенно полезны людям с метеочувствительностью. Например, во время магнитной бури рекомендуется воздержаться от приёма тяжелой пищи и алкоголя. Кроме того, желательно избегать сигарет, стресса и поездок за рулем.

Магнитных бури, как считают специалисты, могут привести к временному упадку сил, снижению психоэмоционального состояния, головным болям и бессоннице. Точные симптомы зависят от особенностей организма, возраста человека, наличия хронических заболеваний и вредных привычек. Также уточняется, что особенно метеозависимости подвержены люди старшего возраста.

Самые сильные магнитные бури могут вызвать перебои в работе радиоэлектроники и различного оборудования связи. Впрочем, есть у магнитных возмущений положительное воздействие – полярные сияния становятся ярче и шире.