В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 55.44EUR 56.45
Войти в почту
1 час назад

Раскрыта дата презентации смартфонов Samsung

Lenta.ruиещё 2

Samsung проведет очередную презентацию гаджетов в августе. Об этом сообщает издание The Verge.

Раскрыта дата презентации смартфонов Samsung
Фото: Kim Hong-Ji / ReutersKim Hong-Ji / Reuters

Журналисты ссылаются на сообщение известного инсайдера Эвана Бласса, который в своем Twitter раскрыл афишу мероприятия. Согласно изображению, мероприятие под название Galaxy Unpacked состоится 10 августа. На эту дату запланирована презентация складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 4 и других устройств. Судя по тизеру, новый флагманский девайс получит форм-фактор раскладушки.

Также источники сообщили, что 10 августа Samsung может представить складной девайс Galaxy Fold 4. Аппарат должен получить два AMOLED-дисплея, производительный процессор нового поколения, тройную камеру.

Кроме того корейская корпорация может представить новое поколение умных часов. Сообщается, что Samsung готовит выход моделей Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro. Журналисты издания отметили, что ранее о запланированной на 10 августа презентации сообщал известный блогер Джон Проссер. По словам автора, устройства должны поступить в продажу 26 августа.

В середине марта специалисты Omdia заявили, что самые популярные складные смартфоны на рынок в 2021 году поставила Samsung. Лидером сегмента оказался Galaxy Z Flip 3, в топ-3 также вошли Galaxy Z Fold 3 и Huawei Mate X2.

Наука и техника,Джон Проссер,Эван Бласс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители