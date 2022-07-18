30 лет первой фотографии в Интернете: девушки, ЦЕРН и музыка

Сегодня состоялся довольно необычный юбилей: ровно 30 лет назад в Интернет была загружена первая картинка. Сейчас это звучит дико, но важно помнить, что изначально всемирная сеть, созданная в недрах ЦЕРН, задумывалась как инструмент для рабочей коммуникации между физиками. Рассказываем, как появилась первая фотография, кто загрузил ее и почему она сыграла важную роль в эволюции Интернета.

Фото: The Cernettes The Cernettes

История первой фотографии, когда-либо загруженной во всемирную паутину, сейчас похожа на городскую легенду — даже очевидцы и современники тех событий утверждают, что она лишь отчасти правдива. Так или иначе, ключевую роль в ней сыграла музыкальная группа под названием The Cernettes, состоявшая из девушек, встречавшихся с сотрудниками ЦЕРН. Наряженные в коктейльные платья женщины исполняли юморные песни о том, как их парни подолгу задерживаются на работе — среди физиков «цернетки» довольно известными персонами и регулярно выступали на профильных мероприятиях для ученых.

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Как раз перед одним из таких мероприятий композитор группы и сотрудник ЦЕРН Сильвано де Дженнаро решил сделать рекламный плакат группы. Он сделал фотографию участниц The Cernettes, покрасил задний фон в голубой цвет и написал название коллектива кислотно-розовыми буквами. Когда де Дженнаро заканчивал работу над изображением, мимо его компьютера якобы проходил коллега: он заметил картинку и спросил, не хочет ли физик поделиться ей для благого дела. Дескать, начальник хочет испытать какую-то программную платформу.

Этим начальником, конечно же, оказался не кто иной как компьютерный инженер Тим Бернерс-Ли, который тогда занимался маленьким экспериментом под названием «Интернет». Изначально он разрабатывался как средство коммуникации для профессиональных физиков, однако на территории ЦЕРН кипела социальная жизнь во всех ее формах и проявлениях. Чтобы привлечь сторонних инвесторов и доказать им, что проект стоит финансирования, Бернерс-Ли подавал свое детище как максимально серьезный рабочий инструмент, но в какой-то момент он решил создать страничку, посвященную увлечениям сотрудников ЦЕРН. Тогда-то его подчиненный, заметивший фотографию The Cernettes, предложил отдельно написать о музыкальном кружке.