30 лет первой фотографии в Интернете: девушки, ЦЕРН и музыка

Сегодня состоялся довольно необычный юбилей: ровно 30 лет назад в Интернет была загружена первая картинка. Сейчас это звучит дико, но важно помнить, что изначально всемирная сеть, созданная в недрах ЦЕРН, задумывалась как инструмент для рабочей коммуникации между физиками. Рассказываем, как появилась первая фотография, кто загрузил ее и почему она сыграла важную роль в эволюции Интернета.
История первой фотографии, когда-либо загруженной во всемирную паутину, сейчас похожа на городскую легенду — даже очевидцы и современники тех событий утверждают, что она лишь отчасти правдива. Так или иначе, ключевую роль в ней сыграла музыкальная группа под названием The Cernettes, состоявшая из девушек, встречавшихся с сотрудниками ЦЕРН. Наряженные в коктейльные платья женщины исполняли юморные песни о том, как их парни подолгу задерживаются на работе — среди физиков «цернетки» довольно известными персонами и регулярно выступали на профильных мероприятиях для ученых.
Как раз перед одним из таких мероприятий композитор группы и сотрудник ЦЕРН Сильвано де Дженнаро решил сделать рекламный плакат группы. Он сделал фотографию участниц The Cernettes, покрасил задний фон в голубой цвет и написал название коллектива кислотно-розовыми буквами. Когда де Дженнаро заканчивал работу над изображением, мимо его компьютера якобы проходил коллега: он заметил картинку и спросил, не хочет ли физик поделиться ей для благого дела. Дескать, начальник хочет испытать какую-то программную платформу.
Этим начальником, конечно же, оказался не кто иной как компьютерный инженер Тим Бернерс-Ли, который тогда занимался маленьким экспериментом под названием «Интернет». Изначально он разрабатывался как средство коммуникации для профессиональных физиков, однако на территории ЦЕРН кипела социальная жизнь во всех ее формах и проявлениях. Чтобы привлечь сторонних инвесторов и доказать им, что проект стоит финансирования, Бернерс-Ли подавал свое детище как максимально серьезный рабочий инструмент, но в какой-то момент он решил создать страничку, посвященную увлечениям сотрудников ЦЕРН. Тогда-то его подчиненный, заметивший фотографию The Cernettes, предложил отдельно написать о музыкальном кружке.
Сильвано де Дженнаро, как и другие участницы группы, утверждают, что та фотография была далеко не первой, но отыскать настоящий исторический артефакт уже не получится. Впрочем, де Дженнаро считает, что кустарный постер The Cernettes все равно сыграл важнейшую роль в развитии Интернета: он стал первой фотографией, открывшей Сеть внешнему миру за пределами узкого круга физиков.