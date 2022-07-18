Суд наложил на Google второй штраф в размере 21 млрд рублей

Мировой суд Таганского района Москвы назначил административный штраф в отношении Google в размере 21,077 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, который в понедельник повторно назначил американской компании оборотный штраф по аналогичным основаниям в рамках рассмотрения первого протокола.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы признать Google LLC виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП (повторное совершение административного правонарушения - нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации). Назначить компании наказание в виде административного штрафа в размере 21 млрд 77 млн 392 тыс. 318 рублей 80 копеек", - огласил решение мировой судья Тимур Вахрамеев.

Видео дня

Таким образом, эта сумма составляет 1/10 от выручки Google и его аффилированных лиц, стоящих в налоговой в РФ.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

Как следует из материалов дела, Роскомнадзором в американскую компанию перед составлением административного протокола было направлено 17 уведомлений о необходимости устранить выявленные нарушения. Согласно изученным в суде документам, Google нарушила статью 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона) и статью 15.1 того же ФЗ (Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено). Официальный представитель привлеченной к административной ответственности компании заявил в мировом суде, что протокол в отношении Google LLC составлен незаконно и "не имеет под собой никаких законных оснований".

22 июня Роскомнадзор сообщил, что составил административный протокол в отношении компании Google LLC по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ за повторные ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию. Наказание за это правонарушение предполагает административный штраф, который может составлять от 5% до 10% оборота интернет-компании в России.

Поводом для привлечения компании к административной ответственности, отметили тогда в РКН, послужили материалы, размещенные на принадлежащем Google LLC видеохостинге YouTube, который "целенаправленно способствует распространению": недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующей Вооруженные силы РФ, пропагандирующих экстремистские взгляды материалов и идеологию террористических организаций, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ. Кроме того, на видехостинге были размещены материалы, пропагандирующие индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних, а также контент с призывами к участию в несанкционированных массовых акциях, в том числе направленными в адрес несовершеннолетних.

Первый оборотный штраф

24 декабря Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Это решение впервые в истории российского судопроизводства наложило на IT-компанию оборотный штраф за систематическое неудаление информации. Оно уже вступило в законную силу.