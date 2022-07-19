Tor Browser 11.5 научили самостоятельно обходить интернет-блокировку

Разработчики известного веб-обозревателя Tor, который используется для обхода блокировок, подготовили новую версию своего продукта — Tor Browser 11.5. Новыми возможностями браузера являются автоматический обход цензуры и возможность провести подключение через защищённый канал.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Как сообщается на сайте Tor Project, пользователю больше не нужно самому настраивать необходимые конфигурации моста для разблокировки обозревателя и обхода цензуры в интернете. Программа автоматически подберет настройки в зависимости от локации пользователя. Новая функция получила название Connection Assist.

При этом специалисты просят максимально информативную обратную связь, поскольку новшество ещё находится на стадии разработки. Также одним из главных нововведений является функция HTTPS-Only Mode, которая дает возможность всегда проводить подключение через браузер по защищённому каналу.