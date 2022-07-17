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1 час назад

Microsoft продлила поддержку Windows 7 до января 2026 года

Газета.Ru

В ближайшее время компания Microsoft, скорее всего, объявит о продлении поддержки Windows 7 для корпоративных пользователей до января 2026 года. Сообщение об этом появилось на сайте издания ghacks.

Microsoft продлила поддержку Windows 7 до января 2026 года
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Отмечается, что энтузиасты обнаружили в июльских обновления безопасности KB5015861 и KB5015862 лицензии и ключи Extended Security Updates для продления поддержки ОС после завершения текущего периода обслуживания, который заканчивается в январе 2023-го. Это значит, что поддержка Windows 7 со стороны Microsoft автоматически продлится еще на три года.

Следовательно, обсуждаемая версия ОС продолжит получать обновления типов Windows 7 SP1 Enterprise, Windows 7 SP1 Pro, Windows Server 2008 R2, Windows Embedded Standard 7, а также Windows Embedded POS Ready 7.

Пользователи домашней версии Windows 7 перестали получать обновления еще в январе 2020 года.

Ранее «Газета.Ru» писала, что Windows 12 может быть представлена уже в 2024 году.

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