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14 минут назад

Google ухудшила настройки для безопасности ваших данных

Ferra.ru

В конце мая Google Authenticator получил свое первое за год обновление, которое скрывало ваши коды двухфакторной аутентификации до тех пор, пока вы не нажмете на кнопку, чтобы показать их. Обновление приложения на этой неделе показало, что Google решила отказаться от этой функции.

Google ухудшила настройки безопасности данных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В версии 5.20R4 Google Authenticator убрана функция "Нажмите, чтобы раскрыть PIN-код", теперь при открытии приложения вы сразу видите все коды двухфакторной аутентификации в списке.

Скорее всего, функция "Нажмите, чтобы раскрыть" была попыткой Google добавить еще один уровень безопасности, чтобы тем, кто находится в непосредственной близости от вас, было сложнее взглянуть на экран вашего телефона. С другой стороны, коды и так меняются каждые 30 секунд, поэтому неясно, насколько эффективной оказалась эта мера.

К тому же это обновление так и не появилось на iOS. Там оно просит пройти аутентификацию Face/Touch ID перед показом кодов.

Наука и техника,Google,
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