Человеческий мозг смог отличить поддельные фотографии от настоящих

Не все люди могут сознательно отличить настоящие фотографии от поддельных изображений лиц, сгенерированных компьютерными алгоритмами. Но человеческий мозг, как выяснили австралийские ученые из Сиднейского университета, может делать это автоматически.
Известно, что такие лица, называемые дипфейками, генерируются искусственным интеллектом. Исследователи решили проверить, могут ли люди отличить искусственное лицо от настоящего, и как мозг справляется с такой задачей.
Сообщается, что лица, созданные с помощью таких технологий, как Deepfake, выглядят очень правдоподобно, но человеческий мозг все равно может распознать подделку. Выяснилось, что мозг распознает подделки лучше, когда действует бессознательно.
Учеными это было доказано в ходе эксперимента с участием добровольцев. Проанализировав мозговую активность людей, исследователи отметили, что мозг реагировал на поддельные лица в 54 процентах случаев. Но если людей просили устно распознать дипфейки, то результаты составляли всего 37 процентов.
Тот факт, что человеческий мозг так точно определяет, где настоящее лицо, а где компьютерная подделка, будет учтен при разработке средств борьбы с подделками, подчеркнули ученые.