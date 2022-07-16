На МКС прилетел корабль Dragon с грузами

Принадлежащий компании SpaceX грузовой космический аппарат Dragon прибыл на Международную космическую станцию. Многоразовый космический корабль стартовал с Земли на ракете-носителе Falcon 9 вечером в четверг. Пристыковка грузовика к переднему порту модуля Harmony прошла в автоматическом режиме, сообщает NASA.
Корабль привез на орбиту более 2,5 тонны груза — провиант, оборудование и материалы для научных экспериментов.
На станцию доставлена аппаратура для наблюдения за пылевыми бурями на поверхности Земли и почвенные микроорганизмы: ученые хотят посмотреть, как они ведут себя в условиях невесомости.
Кроме того, корабль привез материалы и оборудование для изучения процессов, лежащих в основе старения иммунной системы, для создания биополимерного композита с добавлением грунта Луны, который можно было бы в будущем использовать для строительства базы на спутнике Земли.
Dragon проведет в составе орбитального комплекса станции около месяца, после чего отстыкуется, сойдет с орбиты и приводнится в Атлантике.