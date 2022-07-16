На МКС прилетел корабль Dragon с грузами

Принадлежащий компании SpaceX грузовой космический аппарат Dragon прибыл на Международную космическую станцию. Многоразовый космический корабль стартовал с Земли на ракете-носителе Falcon 9 вечером в четверг. Пристыковка грузовика к переднему порту модуля Harmony прошла в автоматическом режиме, сообщает NASA.

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Корабль привез на орбиту более 2,5 тонны груза — провиант, оборудование и материалы для научных экспериментов.

На станцию доставлена аппаратура для наблюдения за пылевыми бурями на поверхности Земли и почвенные микроорганизмы: ученые хотят посмотреть, как они ведут себя в условиях невесомости.

Кроме того, корабль привез материалы и оборудование для изучения процессов, лежащих в основе старения иммунной системы, для создания биополимерного композита с добавлением грунта Луны, который можно было бы в будущем использовать для строительства базы на спутнике Земли.