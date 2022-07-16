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53 минуты назад

Рогозин описал сборку межпланетной станции

Lenta.ru

Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет использоваться для отработки технологии сборки межпланетной станции с ядерным буксиром «Зевс». Об этом РИА Новости рассказал бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Рогозин описал сборку межпланетной станции
Фото: ТАССТАСС

«В будущем отдельные модули Российской орбитальной служебной станции мы будем просто поднимать до орбиты "Зевса", и они будут прообразом некой станции типа корабля, которую "Зевс" будет толкать на необходимое расстояние», — сказал экс-глава госкорпорации.

По мнению Рогозина, в будущем для полетов в дальний космос будут использоваться совсем иные станции, чем те, что человечество имеет сейчас. «Может быть, даже с элементами искусственной гравитации, чтобы такой специальный модуль был, чтобы не было деградации мышечных тканей во время дальних перелетов», — уточнил бывший гендиректор.

В июле Рогозин покинул должность главы «Роскосмоса». Генеральным директором госкорпорации стал Юрий Борисов, ранее занимавший в правительстве России пост вице-премьера, отвечавшего за оборонно-промышленный комплекс. Соответствующие указы подписаны президентом страны Владимиром Путиным.

В том же месяце Рогозин рассказал, что космонавты на РОСС смогут подлетать к космическому ядерному буксиру «Зевс» и обслуживать его в открытом космосе. По его словам, с этой целью «Зевс» и РОСС будут размещены на орбите с одним и тем же наклонением.

Наука и техника,Юрий Борисов,Дмитрий Рогозин,Владимир Путин,Роскосмос,Правительство РФ,
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