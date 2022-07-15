С сайта «Роскосмоса» удалили песни Рогозина

Раздел «Песни о космосе» появился в ноябре 2020 года. На странице можно было прослушать, скачать и посмотреть клипы на песни Дмитрия Рогозина, его жены Татьяны и других авторов. Среди композиций были такие как «Без тебя на душе нет покоя», «Не стреляй!», «Танцы в небе» и «Рвем небо мы в клочья».