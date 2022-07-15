Пять фактов о самом секретном космодроме мира

Сегодня исполняется 65 лет со дня основания космодрома Плесецк — одного из важнейших стратегических объектов страны, который известен по всему миру. История этого комплекса богата интересными фактами и событиями, так что мы собрали пять самых любопытных.

Фото: Роскосмос Роскосмос

Самый северный космодром на планете

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Космодром Плесецк расположен в тайге на территории города Мирный, который находится в Архангельской области — это примерно 800 километров на север от Москвы. Локация была выбрана не случайно: в начале 1960-х советские инженеры поняли, что Байконур и полигон Капустин Яр не позволяют выводить спутники на все важные орбиты. Благодаря этому Плесецк стал самой северной пусковой площадкой в мире.

Существование Плесецка долгое время было секретом

Советские власти не торопились раскрывать информацию о Плесецке и городе Мирном, т.к. изначально комплекс создавался для запуска межконтинентальных баллистических ракет — он обладал военно-стратегическим значением. Сотрудникам запрещалось рассказывать о том, где именно они проходят службу, даже близким родственникам: в письмах вместо реального адреса указывался индекс «Москва-400» или «Ленинград-200».

Граждане Советского союза впервые узнали о Плесецке только в 1983 году — спустя почти тридцать лет после официального начала работ над космодромом, когда газета «Правда» опубликовала текст под заголовком «Место старта — Плесецк». Однако зарубежная общественность получила схожую информацию значительно раньше благодаря пытливости англичанина Джеффри Перри. В 1966 году он прослушивал сигналы советского спутника «Космос-112» и рассчитал, что аппарат был запущен откуда-то из северных широт СССР — хотя тогда иностранцы знали только о Байконуре, находящимся на территории современного Казахстана. Статус космодрома Плесецк вообще получил только в 1994 году в результате приказа Бориса Ельцина.

Один из самых результативных космодромов нашего времени

Согласно статистике Минобороны РФ, на протяжении всего времени эксплуатации Плесецка с космодрома было запущено более 30% от всех космических аппаратов мира. Если точнее, свыше 1600 ракет-носителей и 2000 спутников различного назначения. Самый бурный период активности пришелся на 1970-1980 годы — тогда сотрудники Плесецка проводили по 50-70 запусков в год.

Один из крупнейших космодромов мира

Плесецк занимает территорию суммарной площадью в 1762 квадратных километра. Комплекс простирается на 46 километров с севера на юг и 82 километра — с востока на запад. Помимо этого, он также оборудован обширной сетью железных путей протяженностью в 282 километра, не менее разветвленной сетью автомобильных дорог и специализированным военным аэродромом.

Эффективный полигон для военных испытаний