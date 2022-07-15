В Telegram разрешат блокировать голосовые сообщения

В бета-версии Telegram на Android появилась функция для пользователей включить запрет на получение голосовых сообщений. Об этом сообщает издание «Код Дурова» в Telegram-канале.

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Отмечается, что настройка появилась в разделе конфиденциальности. Запрет работает по аналогии с отключением приема звонков через Telegram.

Функция предполагает возможность разрешить посылать голосовые сообщения только отдельным контактам, а всем остальным — запретить. Однако воспользоваться запретом смогут только пользователи мессенджера с подпиской Premium.

Бывший пресс-секретарь «ВКонтакте» Георгий Лобушкин сообщил в своем Telegram-канале, что функция станет доступна всем пользователям Premium в одной из грядущих версий мессенджера Telegram. «Войсы — серьезный раздражитель и тех, кого они просто бесят очень много», — констатировал он.