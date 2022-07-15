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1 час назад

Илон Маск высмеял NASA за «фальшивый» снимок Вселенной

РИА "ФедералПресс"

ВАШИНГТОН, 15 июля, ФедералПресс. Илон Маск решил пошутить над космическим гигантом СШАNASA. Саркастичный пост миллиардер опубликовал в Twitter.

Илон Маск высмеял NASA за «фальшивый» снимок Вселенной
Фото: NASANASA

«12 июля NASA опубликовали самое детальное фото Вселенной в истории с телескопа «Джеймс Уэбб», – информация была опубликована на официальном сайте NASA.

Кадр произвел фурор по всему миру. По данным компании, снимок Вселенной – всего лишь «участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то держит на расстоянии вытянутой руки».

Но Маск пошел другим путем. Вместо восхищения, он показал фото кухни. Расцветка столешницы кухонного гарнитура уж очень напоминает тот самый снимок Вселенной.

РИА "ФедералПресс"

«Хорошая попытка», – пошутил он.

Ранее Илон Маск хотел выкупить Twitter. «ФедералПресс» писал, что миллиардер передумал, и теперь его ждет суд.

Наука и техника,Илон Маск,NASA,
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