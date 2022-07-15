Илон Маск высмеял NASA за «фальшивый» снимок Вселенной

ВАШИНГТОН, 15 июля, ФедералПресс. Илон Маск решил пошутить над космическим гигантом США – NASA. Саркастичный пост миллиардер опубликовал в Twitter.

Фото: NASA NASA

«12 июля NASA опубликовали самое детальное фото Вселенной в истории с телескопа «Джеймс Уэбб», – информация была опубликована на официальном сайте NASA.

Кадр произвел фурор по всему миру. По данным компании, снимок Вселенной – всего лишь «участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то держит на расстоянии вытянутой руки».

Но Маск пошел другим путем. Вместо восхищения, он показал фото кухни. Расцветка столешницы кухонного гарнитура уж очень напоминает тот самый снимок Вселенной.

РИА "ФедералПресс"

«Хорошая попытка», – пошутил он.