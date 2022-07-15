Илон Маск высмеял NASA за «фальшивый» снимок Вселенной

ВАШИНГТОН, 15 июля, ФедералПресс. Илон Маск решил пошутить над космическим гигантом США – NASA. Саркастичный пост миллиардер опубликовал в Twitter.
«12 июля NASA опубликовали самое детальное фото Вселенной в истории с телескопа «Джеймс Уэбб», – информация была опубликована на официальном сайте NASA.
Кадр произвел фурор по всему миру. По данным компании, снимок Вселенной – всего лишь «участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то держит на расстоянии вытянутой руки».
Но Маск пошел другим путем. Вместо восхищения, он показал фото кухни. Расцветка столешницы кухонного гарнитура уж очень напоминает тот самый снимок Вселенной.
«Хорошая попытка», – пошутил он.
Ранее Илон Маск хотел выкупить Twitter. «ФедералПресс» писал, что миллиардер передумал, и теперь его ждет суд.