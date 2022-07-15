В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
46 минут назад

Космонавт Кикина рассказала о разнице в работе на кораблях "Союз" и Crew Dragon

ТАСС

Главное отличие американского космического корабля Crew Dragon от российского "Союза" - больший внутренний объем и более комфортная поза экипажа во время старта, рассказала в пятницу космонавт Роскосмоса Анна Кикина.

"Основная и главная особенность внутреннего пространства этого корабля - это то, что внутренний объем гораздо больше, чем в "Союзе", и пространства и свободы действий больше. Больше возможностей именно свободных манипуляций и перемещений внутри герметичного объема корабля. А также расположение космонавтов в более комфортной позе на своих посадочных местах", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

Космонавт также отметила, что несмотря на некоторые внешние различия, общие принципы устройства кораблей и их работы в космическом полете одинаковые.

В настоящее время Анна Кикина проходит подготовку в NASA в составе международного экипажа американского космического корабля Crew Dragon. Первый полет российского космонавта на новом американском корабле по программе перекрестных полетов может состояться 1 сентября. Окончательное решение по возможности полета Кикиной на Crew Dragon ожидается в ближайшее время.

Наука и техника,Анна Кикина,Роскосмос,NASA,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители