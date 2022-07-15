"Основная и главная особенность внутреннего пространства этого корабля - это то, что внутренний объем гораздо больше, чем в "Союзе", и пространства и свободы действий больше. Больше возможностей именно свободных манипуляций и перемещений внутри герметичного объема корабля. А также расположение космонавтов в более комфортной позе на своих посадочных местах", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".