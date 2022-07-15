Главное отличие американского космического корабля Crew Dragon от российского "Союза" - больший внутренний объем и более комфортная поза экипажа во время старта, рассказала в пятницу космонавт Роскосмоса Анна Кикина.
"Основная и главная особенность внутреннего пространства этого корабля - это то, что внутренний объем гораздо больше, чем в "Союзе", и пространства и свободы действий больше. Больше возможностей именно свободных манипуляций и перемещений внутри герметичного объема корабля. А также расположение космонавтов в более комфортной позе на своих посадочных местах", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".
Космонавт также отметила, что несмотря на некоторые внешние различия, общие принципы устройства кораблей и их работы в космическом полете одинаковые.
В настоящее время Анна Кикина проходит подготовку в NASA в составе международного экипажа американского космического корабля Crew Dragon. Первый полет российского космонавта на новом американском корабле по программе перекрестных полетов может состояться 1 сентября. Окончательное решение по возможности полета Кикиной на Crew Dragon ожидается в ближайшее время.