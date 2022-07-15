Российские ученые разработали аналог самого дорого в мире лекарства

Для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) используются два препарата, стоимость одного из них около $2,125 млн. И в России скоро начнутся испытания отечественного аналога этого лекарства, сообщают “Известия” со ссылкой на главного специалиста по медицинской генетике Министерства здравоохранения РФ Сергея Куцева.

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Что касается сложных препаратов, Biocad разработал аналог "Золгенсмы" и уже объявил, что начинает клинические испытания. В доклинике он показал себя хорошо Сергей Куцев Главный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения РФ

Он прогнозирует, что способный обеспечить импортозамещение аналогов препарат может появиться в продаже уже в 2025-2026 годах.