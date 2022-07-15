Российские ученые разработали аналог самого дорого в мире лекарства

Для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) используются два препарата, стоимость одного из них около $2,125 млн. И в России скоро начнутся испытания отечественного аналога этого лекарства, сообщают “Известия” со ссылкой на главного специалиста по медицинской генетике Министерства здравоохранения РФ Сергея Куцева.
Что касается сложных препаратов, Biocad разработал аналог "Золгенсмы" и уже объявил, что начинает клинические испытания. В доклинике он показал себя хорошо Сергей Куцев Главный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения РФ
Он прогнозирует, что способный обеспечить импортозамещение аналогов препарат может появиться в продаже уже в 2025-2026 годах.
СМА - редкое генетическое заболевание, которое происходит в результате мутации гена выживаемости двигательных нейронов 1. Для лечения этого заболевания применяются препараты "Спинраза" и "Золгенсма". Второй вообще является самым дорогим препаратом в мире - один укол этим лекарством стоит около $2,125 млн.