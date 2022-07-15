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1 час назад

РБК: в сеть попали личные данные 25 млн клиентов компании СДЭК

Газета.Ruиещё 13

Неизвестные «слили» в сеть интернет личные данные клиентов транспортной компании СДЭК. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявления компаний Infosecurity и «Утечки информации».

СДЭК потерял данные десятков миллионов россиян
Фото: Газета.руГазета.ру

Отмечается, что информация распределена по трем файлам. В первом из них указаны Ф. И. О. и адрес электронной почты получателя, название компании отправителя, идентификатор отправителя/получателя, код пункта самовывоза.

Второй файл содержит сведения о физических и юридических лицах (Ф. И. О./название компании на русском и английском языках, телефоны, адрес электронной почты, почтовый адрес и др.). В третьем файле представлены номера телефонов, идентификаторы отправителя и получателя.

По словам PR-директора СДЭК Анны Иоспы, в настоящее время компания проводит внутреннее расследование для выяснения причины утечки данных клиентов.

Руководитель блока специальных сервисов Infosecurity Сергей Трухачев уточнил, что в общей сложности у СДЭК утекли данные десятков миллионов человек. Предыдущая утечка де-факто затронула порядка 19 млн человек, новая утечка — 25 млн человек.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор составил протокол на «Яндекс.Еду» из-за утечки данных.

Наука и техника,Роскомнадзор,
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