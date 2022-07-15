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40 минут назад

Названы сроки выхода Windows 12

Газета.Ruиещё 3

Microsoft перейдет на трехлетний цикл разработки крупных обновлений для Windows, сообщает портал Windows Central. Таким образом, следующая версия операционной системы должна выйти в 2024 году.

Названы сроки выхода Windows 12
Фото: MicrosoftMicrosoft

По словам источников ресурса, в 2022 году Microsoft выпустит обновление Sun Valley для Windows 11. Известно, что это будет первое крупное обновление для актуальной версии ОС. Через год выйдет Sun Valley 2, а уже в 2024 вместо запланированного ранее обновления Sun Valley 3 выйдет полноценная Windows 12, которая будет включать в себя больший объем новшеств по сравнению с обновлениями по типу Sun Valley.

Таким образом, к моменту выхода крупного обновления до Windows 12 в 2024 году пройдет три года с релиза Windows 11.

Также, начиная с 2023 года, Microsoft планирует запустить систему обновлений под названием Moments. Предполагается, что в рамках Moments компания будет выпускать новые функции для Windows каждые несколько месяцев — до четырех раз за год. Такой подход позволит внедрять новшества в Windows быстрее без необходимости дожидаться выпуска большого релиза.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что владельцы ПК на Windows 8.1 стали получать уведомления о прекращении поддержки ОС.

Наука и техника,Microsoft,
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