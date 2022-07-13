Что такое ExoMars: закрывшийся проект ESA и «Роскосмоса» по освоению Марса

Генеральный директор Европейского космического агентства заявил о том, что организация полностью прекращает сотрудничество с корпорацией «Роскосмос» по проекту ExoMars: амбициозной миссии, в рамках которой многонациональная команда инженеров планировала отправить на Марс ряд исследовательских аппаратов. Ранее европейцы заявляли лишь о временной приостановке программы, но теперь реализация многострадального проекта вновь оказалась под вопросом. Разбираемся, в чем состояла суть ExoMars.

Фото: Wikipedia Wikipedia

Что такое ExoMars?

Видео дня

ExoMars — это совместная научная программа Европейского космического агентства (ESA) и «Роскосмоса». Инициатива была создана для поиска доказательств существования жизни на Марсе — как в прошлом, так и в настоящем времени.

Изначально проект ExoMars стартовал как исключительно европейское предприятие еще в первой половине нулевых: тогда он должен был стать частью долгосрочной программы «Аврора» — плана по исследованию Солнечной системы при помощи роботизированных транспортных средств. Ученые рассчитывали доставить на поверхность планеты большой марсоход, напичканный разведывательной аппаратурой, однако реализация замысла регулярно откладывалась из-за различных бюрократических проблем. Прежде всего, по причине бюджетных вопросов. Первая существенная задержка произошла, когда Италия сократила выделенный объем финансирования: руководству проекта пришлось перестраивать планы.

Вторая задержка случилась по причине развала партнерства ESA и NASA. После того, как менеджмент ExoMars изменил первоначальную стратегию, Европейское космическое агентство договорилось о сотрудничестве с американцами. Те обязались предоставить ракету-носитель «Атлас-5» для доставки европейского марсохода, но вскоре отказались от участия в проекте, сославшись на недостаток бюджета. Как следствие, ESA потеряла возможность использовать американские ракеты — тогда-то на помощь и пришел «Роскосмос», который стал полноправным партнером агентства в реализации ExoMars.

Каков прогресс ExoMars?

Конечный план программы ExoMars состоит из двух этапов. Во время первого состоялся запуск нескольких космических аппаратов: автономного спутника Trace Gas Orbiter для изучения состава атмосферы Марса и наземного зонда «Скиапарелли». В 2016 году спутник успешно закрепился на орбите красной планеты, однако зонд разбился во время спуска — перед отключением он успел передать ученым лишь толику данных.

Старт второго этапа программы был намечен на 2018 год. Российская посадочная платформа «Казачок» должна была доставить на Марс аппарат «Розалинд Франклин» для полевых исследований. Несмотря на то, что «Казачок» — аппарат отечественной разработки, на борту платформы разместили множество исследовательских приборов от инженеров разных стран. Например, бельгийская установка LaRa создана для расчета вращения планеты. Шведский комплекс HABIT создавался для измерения объема водяного пара в атмосфере Марса и колебаний температур. Российские инженеры предоставили метеорологическое оборудование, камеры и детектор сейсмической активности. Марсоход «Розалинд Франклин», в свою очередь, оснастили двухметровым буром для забора различных слоев грунта.