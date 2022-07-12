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1 час назад

Телескоп «Джеймс Уэбб» позволит получить уникальные данные

Илья Родин

Эксперты рассказали о значении телескопа «Джеймс Уэбб», запущенного в в точку Лагранжа L2, для земной науки. По их мнению, он позволит получить важные данные в таких областях, как космология и астрофизика. Об этом пишет ТАСС.

Телескоп «Джеймс Уэбб» позволит получить уникальные данные
Фото: NASANASA

Астрономы начали обсуждение проекта многофункционального телескопа в конце 1980-х годов. Работы по нему начались только в 1996-м году, а запуск состоялся 25 декабря 2021 года. После достижения расчетной точки, расположенной примерно в 1,5 млн км от Земли, в ночь на 12 июля «Джеймс Уэбб» начал передавать первые цветные снимки космоса.

Астрофизик, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин рассказал, что возможности телескопов на Земле очень ограничены различными факторами. В космосе они существенно выше, но запуск аппарата за пределы атмосферы очень сложен.

Ученый рассказал также о причинах того, что аппарат будет работать преимущественно в ИК-диапазоне. По его словам, «вся соль «Джеймса Уэбба» - в том, чтобы преодолеть ограничения [телескопа] «Хаббл», который «видит космос в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах».

Сурдин уточнил, что с помощью нового телескопа будет возможно «увидеть Вселенную такой, какой она была всего через 250 млн или даже 100 млн лет после Большого взрыва (сейчас ей 13,8 млрд лет)». Кроме того, существует вероятность обнаружения девятой планеты, «скрывающейся» на значительном расстоянии от Нептуна.

Профессор Калифорнийского технологического института Константин Батыгин отметил, в свою очередь, что «Уэбб» позволит осуществить «удивительные» исследования планет, далеко расположенных от Солнечной системы.

Наука и техника,Константин Батыгин,Владимир Сурдин,МГУ,
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