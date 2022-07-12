NASA ищет взлетно-посадочную полосу на Марсе

Согласно пресс-релизу лаборатории реактивного движения NASA , марсоход Perseverance приступил к поискам места посадки для будущей марсианской миссии. Исследователи хотят найти максимально плоскую, просторную локацию без каких-либо складок рельефа — научные сотрудники в шутку называют ее взлетно-посадочной полосой.

По словам представителей космического агентства, это необходимо для успеха программы Mars Sample Return. Во время этой миссии NASA планирует доставить на поверхность Марса три транспортных средства, которые соберут образцы грунта для возвращения на Землю. Чтобы операция прошла без проблем, инженерам нужно найти подходящую площадку радиусом 60 метров без больших скал. Снимки планеты, сделанные марсоходом Perseverance, помогут ученым выбрать локацию.