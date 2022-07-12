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21 минуту назад

Что такое проект «Сфера» — наш ответ Starlink и OneWeb

Мария Иванова

Сегодня правительство РФ наконец одобрило план финансирования так называемого проекта «Сфера»: многочисленной группы спутников, благодаря которой отдаленные регионы страны получат высокоскоростной интернет. Работа над проектом длится уже почти десять лет — рассказываем, как все началось и сколько денег выделили на запуск спутников.

Что такое проект «Сфера» — наш ответ Starlink и OneWeb
Фото: РоскосмосРоскосмос

Что такое проект «Сфера»?

Проект «Сфера» — это инициатива агентства «Роскосмос» по созданию глобальной сети спутников, способных обеспечить широкополосное подключение к Интернету в регионах со слабой инфраструктурой. Он создается на основе разработок аналогичной программы «Эфир», которая должна была стать российским аналогом системы Starlink от корпорации Tesla. В рамках проекта планируется запуск спутников самого разного предназначения: от телекоммуникаций до цифрового телевидения и арктической связи.

Подготовка к реализации «Сферы» в том или ином виде проходит с 2015 года. Согласно изначальному замыслу, в результате проекта на орбиту должны были выйти примерно 500 спутников, но «Роскосмос» лишь недавно согласовал окончательный план и привлек государственные средства: бюджет РФ профинансирует половину заявленной стоимости программы (95 млрд рублей из 180). Количество заявленных спутников снизилось в несколько раз — теперь агентство собирается запустить всего 162 космических аппарата.

Когда начнется запуск проекта «Сфера»?

Первым спутником системы должен стать аппарат под названием «Скиф-Д» — он призван проверить работоспособность технологий и испытать возможности широкополосного подключения. Этот запуск намечен на октябрь 2022 года. Если все пройдет по плану, то «Роскосмос» собирается каждый год выводить на орбиту новые группы спутников — вплоть до полной развертки сети в 2028 году.

Наука и техника,OneWeb,Роскосмос,Правительство РФ,
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