Что такое проект «Сфера» — наш ответ Starlink и OneWeb

Сегодня правительство РФ наконец одобрило план финансирования так называемого проекта «Сфера»: многочисленной группы спутников, благодаря которой отдаленные регионы страны получат высокоскоростной интернет. Работа над проектом длится уже почти десять лет — рассказываем, как все началось и сколько денег выделили на запуск спутников.

Фото: Роскосмос Роскосмос

Что такое проект «Сфера»?

Проект «Сфера» — это инициатива агентства «Роскосмос» по созданию глобальной сети спутников, способных обеспечить широкополосное подключение к Интернету в регионах со слабой инфраструктурой. Он создается на основе разработок аналогичной программы «Эфир», которая должна была стать российским аналогом системы Starlink от корпорации Tesla. В рамках проекта планируется запуск спутников самого разного предназначения: от телекоммуникаций до цифрового телевидения и арктической связи.

Подготовка к реализации «Сферы» в том или ином виде проходит с 2015 года. Согласно изначальному замыслу, в результате проекта на орбиту должны были выйти примерно 500 спутников, но «Роскосмос» лишь недавно согласовал окончательный план и привлек государственные средства: бюджет РФ профинансирует половину заявленной стоимости программы (95 млрд рублей из 180). Количество заявленных спутников снизилось в несколько раз — теперь агентство собирается запустить всего 162 космических аппарата.

Когда начнется запуск проекта «Сфера»?