В первом полугодии 2022 года продажа умных устройств Сбера выросла на 40 процентов

Фото: Сбер Сбер

По итогам первого полугодия 2022 года количество проданных устройств Sber выросло по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 40 процентов. Об этом рассказал в интервью изданию «Эксперт» директор дивизиона В2В-продуктов Салют Сбербанка Денис Афанасьев.

«Сейчас, с ростом популярности голосовых помощников и умных устройств в России и мире, ассистенты Салют становятся точкой контакта с более чем 100 миллионов пользователей различных сервисов Сбера. Очевидно, что для всех компаний важны новые "поверхности", как мы их называем, точки соприкосновения с людьми. И наши технологии позволяют создавать полезные решения, которые делают жизнь пользователей лучше», — отметил Денис Афанасьев.

Рост продаж он связал с запуском новых устройств, например, умных колонок SberBox Time, а также с расширением линейки телевизоров под управлением ОС Салют ТВ. Эта операционная система базируется на российском софте, полностью разработанном в Сбере, поэтому она устойчива к изменениям внешнеэкономических факторов. Кроме того, по словам Афанасьева, сохраняется стабильно высокий интерес к одному из наиболее популярных устройств от Сбера — SberBox. В прошлом году эта умная ТВ-приставка стала лидером продаж в своей категории в сети «М.Видео — Эльдорадо».

Сбер представил умную медиаколонку SberBox Time в конце прошлого года. Девайс сочетает в себе возможности умной колонки, ТВ-приставки и часов с функцией музыкального будильника. В SberBox Time живут виртуальные ассистенты семейства Салют.