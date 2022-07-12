Правительство РФ одобрило проект «Сфера» стоимостью 95 млрд рублей

Правительство России одобрило проект "Сфера" с объемом бюджетного финансирования в 95 млрд рублей. Об этом говорится в презентации первого заместителя главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрия Урличича, представленной во вторник в ходе саммита деловых кругов "Сильная Россия - 2022".

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"6 апреля 2022 года федеральный проект "Сфера" был одобрен правительством РФ с объемом бюджетного финансирования 95 млрд рублей", - говорится в презентации.

О программе "Сфера" президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Она подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что программа "Сфера" будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, еще пять - наблюдения.