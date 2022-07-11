«Лаборатория Касперского» отказалась от разработки смартфона для военных

«Лаборатория Касперского» прекратила свое участие в проекте по созданию российского смартфона Aquarius NS M11. Сообщение об этом появилось на сайте издания «Ведомости». Отмечается, что Aquarius NS M11 позиционируется как защищенный смартфон для военных и сотрудников спецслужб.

Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов ТАСС, Сергей Савостьянов

В рамках совместного с компанией «Аквариус» проекта «Лаборатория Касперского» оптимизировала собственную операционную систему KasperskyOS для Aquarius NS M11. Первая версия смартфона под управлением KasperskyOS вышла в декабре 2021 года.

«Сейчас разработка Aquarius NS M11 на ОС «Касперского» закрыта. «Мы не сотрудничаем с группой «Аквариус». <…> На данный момент приоритетный целевой сегмент для ее возможного применения – корпоративный и индустриальный сегменты бизнеса», – сообщил «Ведомостям» руководитель группы по развитию бизнеса в подразделении KasperskyOS Виктор Ивановский.