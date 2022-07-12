Как дорожал iPhone: история цен с 2008 по 2022 год

Чем ближе осень, тем ближе релиз нового поколения iPhone — Apple привыкла выпускать новинки поближе к праздникам, когда публика собирается покупать подарки близким. Это логично: учитывая стоимость смартфонов компании, далеко не каждый может позволить себе покупку в любой удобный момент. По этому случаю мы решили вспомнить, сколько стоили предыдущие iPhone в момент выхода.
Оригинальный iPhone был поистине прорывным устройством для своего времени, так что даже самая бюджетная версия смартфона стоила немалых денег. Как ни странно, разница в цене между первым iPhone и последним (на данный момент) не так уж и велика.
Всего через год после невероятно успешного дебюта семейства подоспела следующая модель. Цена стала выше на $100, но, к сожалению, если не считать модуль 3G-связи, новинка не могла похвастать существенными нововведениями. К тому же, публика прознала о плачевном состоянии здоровья Стива Джобса — для Apple наступили темные времена.
Другой важной чертой iPhone 3G (а также iPhone 4 и 5) была цена: приобрести новенький смартфон можно было всего за $199. Правда, для этого требовалось заключить контракт с одним из операторов мобильной связи, в рамках которого приходилось выплачивать ежемесячный тариф в течение двух лет. Так что на практике предложение оказалось не таким уж и выгодным.
Следующие модели подорожали еще на $50. Четвертый iPhone претерпел серьезный косметический редизайн. Глава Apple называл устройство самым тонким смартфоном в мире, что действительно было правдой — вот только это не помешало публике раскритиковать телефон за хрупкую заднюю панель из стекла. Впрочем, внешний вид iPhone 4 все равно задал тренды на годы вперед.
Пятая версия iPhone дебютировала в сентябре 2012 года: позднее выпуск новых гаджетов осенью станет традицией производителя. Эта модель примечательна, прежде всего, тем, что она стала первым номерным смартфоном бренда, созданным без непосредственного участия Стива Джобса. Да и дизайн вновь претерпел кое-какие изменения: телефон стал более вытянутым.
iPhone 6 стал первым двойным релизом Apple, выйдя в продажу сразу в двух вариантах — стандартном и «плюсовом» с увеличенной диагональю экрана. Смартфон подвергся шквальной критике из-за алюминиевых корпусов, которые можно было легко погнуть в кармане.
Выход iPhone 7 отличился преодолением двух новых рубежей. Стандартная модель стала первым смартфоном семейства, получившим защиту от влаги и пыли, тогда как 7 Plus дополнительно получил первую 2-объективную камеру. В то же время, оба телефона потеряли привычный разъем для наушников, что вызвало волну недовольства среди критиков и потребителей.
Цена подскочила на $50, но в плане инноваций восьмой iPhone мог похвастать разве что технологией True Tone, которая подстраивала контраст и яркость экрана под внешнее освещение. Производитель не огласил официальные цифры продаж, но профильные эксперты остались довольны новинкой: в плане мощности iPhone 8 превосходил многие флагманские телефоны на Android.
iPhone X стал результатом первого кардинального редизайна семейства за десять лет — а вместе с ним пришло подорожание аж на $300. Инженеры Apple разработали экран практически без кромок, разместив фронтальную камеру и сенсоры в вырезе наверху экрана — это решение до сих пор вызывает жаркие дискуссии. Точно так же, как и отказ от центральной кнопки, долгое время считавшейся неотъемлемой частью дизайна iPhone. Помимо этого, на модели X впервые использовался OLED-дисплей, а технологию идентификации по отпечаткам пальцев Touch ID сменила Face ID, которая опознавала пользователя по фото.
iPhone11 оказался не слишком примечательным релизом: по большей части производитель просто немного доработал ключевые достоинства предыдущей модели. Да и стоил он на $300 долларов меньше: видимо, Apple не решилась дважды подряд просить такие деньги за два практически одинаковы телефона. Среди важных нововведений можно отметить поддержку быстрой 18-ваттной зарядки — само зарядное устройство, конечно же, не входило в комплектацию телефона.
Релиз iPhone 12 ознаменовал полноценный переход на формат связи 5G и повсеместное использование OLED-экранов, что вызвало повышение цены на $100. Эта модель также стала первопроходцем в плане магнитной зарядки: технология MagSafe впервые появилась именно после выхода iPhone 12. Специалистов разочаровал лишь малое время автономной работы.
Наконец, последняя на данный момент версия iPhone не снискала той же похвалы, что и предыдущие. Хотя сам по себе смартфон получился вполне достойным, многие критики справедливо указывали на недостаток существенных нововведений на фоне iPhone 12. Исправить мнение общественности смогла Pro-версия iPhone 13, вышедшая несколько позже.
Вот так складывалась динамика цен iPhone на протяжении последних пятнадцати лет. Смартфоны Apple всегда были недешевым удовольствием, но, если верить слухам, грядущий iPhone 14 станет еще дороже.