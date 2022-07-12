Как дорожал iPhone: история цен с 2008 по 2022 год

Чем ближе осень, тем ближе релиз нового поколения iPhone — Apple привыкла выпускать новинки поближе к праздникам, когда публика собирается покупать подарки близким. Это логично: учитывая стоимость смартфонов компании, далеко не каждый может позволить себе покупку в любой удобный момент. По этому случаю мы решили вспомнить, сколько стоили предыдущие iPhone в момент выхода.

Фото: ТАСС ТАСС

iPhone (2007) — $499

Видео дня

Оригинальный iPhone был поистине прорывным устройством для своего времени, так что даже самая бюджетная версия смартфона стоила немалых денег. Как ни странно, разница в цене между первым iPhone и последним (на данный момент) не так уж и велика.

Apple

iPhone 3G (2008) — $599 ($199 в рассрочку)

Всего через год после невероятно успешного дебюта семейства подоспела следующая модель. Цена стала выше на $100, но, к сожалению, если не считать модуль 3G-связи, новинка не могла похвастать существенными нововведениями. К тому же, публика прознала о плачевном состоянии здоровья Стива Джобса — для Apple наступили темные времена.

Другой важной чертой iPhone 3G (а также iPhone 4 и 5) была цена: приобрести новенький смартфон можно было всего за $199. Правда, для этого требовалось заключить контракт с одним из операторов мобильной связи, в рамках которого приходилось выплачивать ежемесячный тариф в течение двух лет. Так что на практике предложение оказалось не таким уж и выгодным.

Apple

iPhone 4 (2010) — $649 ($199 в рассрочку)

Следующие модели подорожали еще на $50. Четвертый iPhone претерпел серьезный косметический редизайн. Глава Apple называл устройство самым тонким смартфоном в мире, что действительно было правдой — вот только это не помешало публике раскритиковать телефон за хрупкую заднюю панель из стекла. Впрочем, внешний вид iPhone 4 все равно задал тренды на годы вперед.

Apple

iPhone 5 (2012) — $649 ($199 в рассрочку)

Пятая версия iPhone дебютировала в сентябре 2012 года: позднее выпуск новых гаджетов осенью станет традицией производителя. Эта модель примечательна, прежде всего, тем, что она стала первым номерным смартфоном бренда, созданным без непосредственного участия Стива Джобса. Да и дизайн вновь претерпел кое-какие изменения: телефон стал более вытянутым.

Apple

iPhone 6 (2014) — $649

iPhone 6 стал первым двойным релизом Apple, выйдя в продажу сразу в двух вариантах — стандартном и «плюсовом» с увеличенной диагональю экрана. Смартфон подвергся шквальной критике из-за алюминиевых корпусов, которые можно было легко погнуть в кармане.

Apple

iPhone 7 (2016) — $649

Выход iPhone 7 отличился преодолением двух новых рубежей. Стандартная модель стала первым смартфоном семейства, получившим защиту от влаги и пыли, тогда как 7 Plus дополнительно получил первую 2-объективную камеру. В то же время, оба телефона потеряли привычный разъем для наушников, что вызвало волну недовольства среди критиков и потребителей.

Apple

iPhone 8 (2017) — $699

Цена подскочила на $50, но в плане инноваций восьмой iPhone мог похвастать разве что технологией True Tone, которая подстраивала контраст и яркость экрана под внешнее освещение. Производитель не огласил официальные цифры продаж, но профильные эксперты остались довольны новинкой: в плане мощности iPhone 8 превосходил многие флагманские телефоны на Android.

Apple

iPhone X (2017) — $999

iPhone X стал результатом первого кардинального редизайна семейства за десять лет — а вместе с ним пришло подорожание аж на $300. Инженеры Apple разработали экран практически без кромок, разместив фронтальную камеру и сенсоры в вырезе наверху экрана — это решение до сих пор вызывает жаркие дискуссии. Точно так же, как и отказ от центральной кнопки, долгое время считавшейся неотъемлемой частью дизайна iPhone. Помимо этого, на модели X впервые использовался OLED-дисплей, а технологию идентификации по отпечаткам пальцев Touch ID сменила Face ID, которая опознавала пользователя по фото.

Apple

iPhone 11 (2019) — $699

iPhone11 оказался не слишком примечательным релизом: по большей части производитель просто немного доработал ключевые достоинства предыдущей модели. Да и стоил он на $300 долларов меньше: видимо, Apple не решилась дважды подряд просить такие деньги за два практически одинаковы телефона. Среди важных нововведений можно отметить поддержку быстрой 18-ваттной зарядки — само зарядное устройство, конечно же, не входило в комплектацию телефона.

Apple

iPhone 12 (2020) — $799

Релиз iPhone 12 ознаменовал полноценный переход на формат связи 5G и повсеместное использование OLED-экранов, что вызвало повышение цены на $100. Эта модель также стала первопроходцем в плане магнитной зарядки: технология MagSafe впервые появилась именно после выхода iPhone 12. Специалистов разочаровал лишь малое время автономной работы.

Apple

iPhone 13 (2021) — $799

Наконец, последняя на данный момент версия iPhone не снискала той же похвалы, что и предыдущие. Хотя сам по себе смартфон получился вполне достойным, многие критики справедливо указывали на недостаток существенных нововведений на фоне iPhone 12. Исправить мнение общественности смогла Pro-версия iPhone 13, вышедшая несколько позже.

Apple