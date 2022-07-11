Российские ученые разработали уникальный «умный» протез

Ученые из Великого Новгорода создали первый российский коленный модуль «Актив 2», который используется для протеза бедра и помогает ходить естественной походкой.
«Умный» протез с микропроцессорным управлением осмотрел губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время посещения филиала АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения». «Микропроцессор, управляя гидравликой, обеспечивает контролируемую фазу опоры и переноса. Тем самым человек может спокойно передвигаться и не думать, как ему поставить ногу», – передает телеканал «360» слова руководителя проекта «Актив 2» Артема Козина.
Он подчеркнул, что разработка ученых не имеет аналогов в России. Выпуском модуля занимаются только сотрудники корпорации. Стоимость одного комплекта «Актив 2» составляет 1,4 млн рублей.