Российские ученые разработали уникальный «умный» протез

«Умный» протез с микропроцессорным управлением осмотрел губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время посещения филиала АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения». «Микропроцессор, управляя гидравликой, обеспечивает контролируемую фазу опоры и переноса. Тем самым человек может спокойно передвигаться и не думать, как ему поставить ногу», – передает телеканал «360» слова руководителя проекта «Актив 2» Артема Козина.