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1 час назад

Российские ученые разработали уникальный «умный» протез

Деловая газета "Взгляд"

Ученые из Великого Новгорода создали первый российский коленный модуль «Актив 2», который используется для протеза бедра и помогает ходить естественной походкой.

Российские ученые разработали уникальный «умный» протез
Фото: СППСПП

«Умный» протез с микропроцессорным управлением осмотрел губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время посещения филиала АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения». «Микропроцессор, управляя гидравликой, обеспечивает контролируемую фазу опоры и переноса. Тем самым человек может спокойно передвигаться и не думать, как ему поставить ногу», – передает телеканал «360» слова руководителя проекта «Актив 2» Артема Козина.

Он подчеркнул, что разработка ученых не имеет аналогов в России. Выпуском модуля занимаются только сотрудники корпорации. Стоимость одного комплекта «Актив 2» составляет 1,4 млн рублей.

Наука и техника,Андрей Никитин,НПК "Системы прецизионного приборостроения",
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