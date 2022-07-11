Раскрыта дата выхода iPhone 14

По мнению авторов издания, прогноз ihacktu может быть верным. Apple могла бы показать новые устройства 5 или 6 сентября, однако в это время в США будут отмечать День труда. Специалисты отметили, что сроки выхода iPhone 14 могут быть сдвинуты, так как Apple — как и другие производители смартфонов — зависит от своих поставщиков. «В наше время мы всегда сталкиваемся с возможностью задержек, когда речь идет о цепочке поставок», — подчеркнули журналисты.