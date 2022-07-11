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11 минут назад

Раскрыта дата выхода iPhone 14

Lenta.ru

Apple может представить новые флагманские смартфоны 13 сентября. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Раскрыта дата выхода iPhone 14
Фото: AppleApple

Журналисты медиа ссылаются на отчет авторитетного инсайдера под ником ihacktu. Согласно раскрытому сообщению, дата выхода смартфонов серии iPhone 14 придется на середину первого осеннего месяца — 13 сентября. Предзаказы на устройства откроются либо сразу после анонса, либо 16 сентября. 23 сентября девайсы Apple поступят в широкую продажу.

По мнению авторов издания, прогноз ihacktu может быть верным. Apple могла бы показать новые устройства 5 или 6 сентября, однако в это время в США будут отмечать День труда. Специалисты отметили, что сроки выхода iPhone 14 могут быть сдвинуты, так как Apple — как и другие производители смартфонов — зависит от своих поставщиков. «В наше время мы всегда сталкиваемся с возможностью задержек, когда речь идет о цепочке поставок», — подчеркнули журналисты.

Согласно прогнозу медиа, в сентябре Apple покажет четыре смартфона. В линейке окажутся 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,7-дюймовый iPhone 14 Plus (или iPhone 14 Max), 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max. Смартфоны серии iPhone 13 были анонсированы 14 сентября 2021 года.

В конце июня источники South China Morning Post сообщили, что Apple запустила производство iPhone 14. Крупнейший поставщик компании в Китае — Foxconn — в этой связи объявил о найме дополнительных сотрудников.

Наука и техника,Apple,
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