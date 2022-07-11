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35 минут назад

Умер водитель первых советских луноходов Вячеслав Довгань

Газета.Ru

Ушел из жизни военный и ученый Вячеслав Довгань, участвовавший в управлении работой советских «Луноходов» на лунной поверхности в 1970-х годах. Об этом сообщает «Роскосмос» в Telegram-канале.

Умер водитель первых советских луноходов Вячеслав Довгань
Фото: Газета.руГазета.ру

Он умер на 85-м году жизни в Москве. Причина смерти не называется.

«Роскосмос» выражает соболезнования родным и близким Владимира Довганя, память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Довгань родился в Белгороде в 1937 году. Учился в Военной инженерной академии имени Ф.Э. Дзержинского, а затем служил в Симферопольском Центре дальней космической связи. В это время он прошел подготовку в качестве водителя лунных самоходных аппаратов и стал управлять работой советских «Лунохода-1» и «Лунохода-2» на лунной поверхности в начале 70-х годов. В 1974–1982 годах работал в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко, в 1982–1989 годах — в филиале №35 Научно-исследовательского института военной медицины Министерства обороны СССР.

После выхода на пенсию Довгань активно выступал с лекциями и докладами на тему отечественной космонавтики. Всего он написал более 120 научных трудов в области военно-медицинской и космической техники.

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