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1 час назад

Куда перешли российские подписчики Netflix

Ferra.ru

В начале марта Netflix ушёл с российского рынка. Но куда делись пользователи сервиса? По данным на начало 2021 года, их число могло достигать 500 тыс человек.

Куда перешли российские подписчики Netflix
Фото: EPAEPA

По словам заместителя генерального директора MediaHills Дмитрия Колесова, большая часть из них были вынуждены перейти на пиратские платформы. Не в последнюю очередь это связано с отсутствием вменяемой альтернативы сервису.

Как бы ужасно это ни звучало из уст человека, который язык индустрии, но, на мой взгляд, в основном аудитория Netflix вынуждена была перетечь на пиратские сервисы, потому что библиотека этого ушедшего сервиса, к сожалению, альтернативы, такого же разнообразия, не имеет. Дмитрий Колесов

Напомним, что ранее, 27 мая, пользователи из России потеряли доступ к Netflix без использования VPN-сервисов. Недоступны как приложения платформы для смартфонов, телевизоров, компьютеров, а также её веб-версия.

Наука и техника,Дмитрий Колесов,Netflix,
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