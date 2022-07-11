Куда перешли российские подписчики Netflix

В начале марта Netflix ушёл с российского рынка. Но куда делись пользователи сервиса? По данным на начало 2021 года, их число могло достигать 500 тыс человек.

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По словам заместителя генерального директора MediaHills Дмитрия Колесова, большая часть из них были вынуждены перейти на пиратские платформы. Не в последнюю очередь это связано с отсутствием вменяемой альтернативы сервису.

Как бы ужасно это ни звучало из уст человека, который язык индустрии, но, на мой взгляд, в основном аудитория Netflix вынуждена была перетечь на пиратские сервисы, потому что библиотека этого ушедшего сервиса, к сожалению, альтернативы, такого же разнообразия, не имеет. Дмитрий Колесов