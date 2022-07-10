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53 минуты назад

Финский евродепутат предложила ввести санкции против «Яндекса»

RT на русском

Член Европарламента от Финляндии Хенна Вирккунен обвинила российскую поисковую систему «Яндекс» в содействии «распространению пропаганды» и обратилась к Еврокомиссии с призывом ввести санкции против компании. С письмом депутата ознакомился RT.

«Яндекс» столкнулся с угрозой санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российский поисковик «Яндекс»... способствует распространению лживой военной пропаганды в условиях военного времени и вместе с тем использует свои алгоритмы, чтобы ограничить для россиян доступ к свободным СМИ», — заявила Вирккунен.

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Кроме того, по словам парламентария, компания якобы передавала российским властям данные, которые были использованы против оппозиции. Она назвала это «совершенно неприемлемым», особенно в том случае, если «Яндекс» использовал серверы, находящиеся в Европе.

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Вирккунен напомнила, что Евросоюз уже ввёл санкции в отношении бывшего руководителя компании Тиграна Худавердяна. «Было бы правильно расширить эти санкции на саму компанию и её высшее руководство», — считает парламентарий.

В связи с этим она поинтересовалась, планирует ли Еврокомиссия рассмотреть вопрос введения ограничений в отношении «Яндекса».

Как считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, учитывая стремления Финляндии вступить в НАТО, логично слышать от политиков из этой страны обвинения в адрес российской компании, которая является одним из немногих мировых конкурентов Google.

«Мы все давно знаем, что как раз алгоритмы поисковой системы Google заточены непосредственным образом для того, чтобы продвигать западную точку зрения, выставлять нашу страну в определённом свете для потребителей информации на Западе», — пояснил политолог в разговоре с RT.

По его мнению, безосновательные заявления Вирккунен свидетельствуют о том, что «Яндекс» может составить конкуренцию Google даже на территории стран НАТО и Евросоюза.

В июне ЕС включил в санкционный список основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Позже в компании заявили о намерении Воложа обжаловать это решение.

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