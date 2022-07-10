В Европе понадеялись на украинские РД-843

«Мы хотим продолжить наше сотрудничество с Украиной по причинам, которые вы, безусловно, можете понять. До сих пор они были очень надежным партнером», — сказал глава отдела летных программ ЕКА Стефано Бьянки во время брифинга для прессы, посвященного предстоящему пуску Vega C.