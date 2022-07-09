В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
2 часа назад

Ученые стали на шаг ближе к созданию искусственного сердца

Ferra.ru

Болезни сердца смертоносны потому что сердце, в отличие от других органов, не может самовосстанавливаться после травмы. Теперь биоинженеры из Гарвардской школы инженерных и прикладных наук Джона А. Полсона (SEAS) разработали первую биогибридную модель желудочка с выровненными по спирали бьющимися сердечными клетками.

Ученые приблизились к созданию искусственного сердца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Чтобы создать человеческое сердце с нуля, исследователям необходимо воспроизвести уникальные структуры, из которых состоит сердце. Это включает в себя воссоздание спиральной геометрии, которая создает извилистое движение при сокращении сердца.

Так биоинженеры SEAS разработали первую такую модель человеческого желудочка с выровненными по спирали бьющимися сердечными клетками и показали, что выравнивание мышц действительно значительно увеличивает объем крови, который желудочек может перекачивать при каждом сокращении.

Это достижение стало возможным благодаря использованию нового метода аддитивного производства текстиля - сфокусированного ротационного струйного прядения (FRJS), который позволяет с высокой производительностью изготавливать спирально выровненные волокна диаметром от нескольких микрометров до сотен нанометров.

Наука и техника,Джон Полсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители