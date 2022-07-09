Ученые приблизились к созданию искусственного сердца

Болезни сердца смертоносны потому что сердце, в отличие от других органов, не может самовосстанавливаться после травмы. Теперь биоинженеры из Гарвардской школы инженерных и прикладных наук Джона А. Полсона (SEAS) разработали первую биогибридную модель желудочка с выровненными по спирали бьющимися сердечными клетками.

Чтобы создать человеческое сердце с нуля, исследователям необходимо воспроизвести уникальные структуры, из которых состоит сердце. Это включает в себя воссоздание спиральной геометрии, которая создает извилистое движение при сокращении сердца.

Так биоинженеры SEAS разработали первую такую модель человеческого желудочка с выровненными по спирали бьющимися сердечными клетками и показали, что выравнивание мышц действительно значительно увеличивает объем крови, который желудочек может перекачивать при каждом сокращении.