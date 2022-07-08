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1 час назад

Названы производители самых популярных смартфонов

Секрет Фирмы

Эксперты BanklessTimes составили рейтинг крупнейших поставщиков смартфонов за первый квартал 2022 года. Список возглавила компания Samsung — за первые 3 месяца производитель отгрузил 73,6 млн устройств. Южнокорейский гигант занял 23,4% мирового рынка. Ближайший конкурент Samsung, компания Apple, поставила 56 млн гаджетов. Она заняла 18% рынка, что на 2,2% больше, чем в январе — марте 2021 года.

Названы производители самых популярных смартфонов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В топ-3 популярных производителей вошла китайская Xiaomi. Компания поставила в магазины 39,9 млн смартфонов и заняла 13% рынка. В годовом выражении поставки Xiaomi упали примерно на 18%. На четвёртом и пятом местах расположились производители Oppo и Vivo с 27,4 млн и 25,3 млн поставок и долей в 8,7 и 8,1% рынка соответственно.

Ранее «Секрет» писал, что В 2022 году мировые поставки персональных компьютеров, планшетов и мобильных телефонов могут сократиться на 7,6%. Аналитики ожидают, что рынок ПК испытает наиболее резкий спад, на 13,1%. Спрос падает из-за геополитического фактора, высокой инфляции, колебаний валютных курсов и перебоев в цепочках поставок.

Локдаун в Китае, проблемы с поставками и конфликт на Украине вынудили Samsung поднять цены на свои чипы до 20%. Из-за этого во всём мире подорожают смартфоны и другая электроника, предупредил Bloomberg. Ранее южнокорейской компании удавалось придерживаться относительно стабильной ценовой политики, несмотря на мировой дефицит полупроводников.

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