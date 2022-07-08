Космический аппарат "Луна-25" прошел тепловакуумные испытания

Тепловакуумные испытания космического аппарата "Луна-25", который в конце сентября должен быть запущен к естественному спутнику Земли, прошли в подмосковном Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП). Об этом сообщил начальник испытательной станции НИЦ РКП Василий Бояркин.

Фото: Госкорпорация "Роскосмос" Госкорпорация "Роскосмос"

"Испытания проводились по программе комплексной экспериментальной отработке. Аппарат показал себя хорошо, все термоциклы выдержал, предельно холодные и предельно горячие режимы", - рассказал он в программе "Большой космос" на "Роскосмос ТВ" в пятницу.

Тестирование проходило в тепловакуумной камере, где при помощи сложной системы зеркал специалисты испытательного комплекса имитировали нагрузки излучения солнца и инфракрасных планет, а также реликтового эха Большого взрыва. После завершения испытаний, комиссия, состоящая из конструкторов Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина и НИЦ РКП, провела внешний осмотр вакуумной камеры и самого аппарата.

"Луна-25" должна стать первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Запуск миссии предварительно был запланирован на лето 2022 года. Выступая на марафоне "Новыгоризонты" общества "Знание", гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что отправка миссии на Луну должна состояться до конца сентября.