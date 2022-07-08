«Не надо на нас шикать»: Рогозин ответил на обвинения NASA

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия будет делать на своем сегменте Международной космической станции (МКС) все, что сочтет «нужным и полезным». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так Рогозин прокомментировал статью The Washington Post, в которой цитировалось заявление американского космического агентства NASA.

В NASA подчеркнули, что «решительно осуждают использование МКС в политических целях» для поддержки действий РФ на Украине. Заявление стало ответом на фотографии российских космонавтов на МКС с флагом ЛНР.

В агентстве заявили, что это «в корне несовместимо с основной функцией станции для 15 стран-участниц - продвигать науку и развивать технологии в мирных целях».

«Нашим американским партнерам надо либо крестик снять, либо трусы надеть. Именно они политизировали наше сотрудничество,, ввели антизаконные санкции против наших предприятий и ряда руководителей», - написал Рогозин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он обвинил США в нарушении принципа «космос вне политики» и лишении России доступа к международному рынку микроэлектроники и коммерческим заказам.

По его мнению, Штаты пытаются «задушить русский космос - колыбель мировой космонавтики».