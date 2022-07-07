Партнеры Apple повысят цены на чипы для iPhone

Партнеры Apple повысят цены на компоненты для производства смартфонов. Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам аналитиков, многие игроки на рынке полупроводников повысят цены на свою продукцию, что связано с экономическим кризисом, дефицитом компонентов и украинским кризисом. Так, представители японской компании Showa Denko KK, которая поставляет химикаты для TSMC, заявили о резком увеличении расходов.

Отмечается, что Showa Denko является ключевым поставщиком компонентов, которые используются на ранних этапах производственной цепочки на рынке чипов. Журналисты полагают, что фирма переложит расходы на клиентов. Из этого следует, что чипы для смартфонов Apple подорожают, что скажется на цене iPhone.

«Текущая ситуация на рынке требуют, чтобы мы запрашивали в два раза больше той суммы, на которую мы рассчитали ранее», — отметил представитель японской компании. Авторы издания выяснили, что производители процессоров, такие как TSMC и Samsung, уже уведомили своих партнеров о росте цен на продукцию.