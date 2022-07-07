Россию атакуют более 40 хакерских группировок

Против России на сегодня выступают как минимум 44 хакерские группировки, которые открыто заявляют о себе в соцсетях и СМИ. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель группы мониторинга CyberaART группы компаний Innostage Ксения Рысаева. Как минимум три киберпреступных объединения, по данным специалиста, поддерживаются госструктурами недружественных России стран.

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По словам Рысаевой, обозначенные группы как правило занимаются кражей персональных данных, саботажем в работе интернет-сервисов, а также нарушениями в безопасности информационной структуры атакованных организаций.

«Практически все атаки широко афишируются в социальных сетях и средствах массовой информации. Зачастую они выполняются не ради реальной выгоды, а для того, чтобы поднять информационный шум и заставить жертву пойти на уступки. Ущерб в этом случае может быть незначительным», — пояснила Ксения Рысаева.

Кроме того, добавила эксперт, среди зафиксированных инцидентов встречались атаки, в рамках которых хакеры не использовали все возможности, открывшиеся для них после проникновения в информационные сети компании-жертвы. Злоумышленники заявляли об инциденте в СМИ и соцсетях, публиковали доказательства, а дальше переходили к шантажу жертв, хотя по факту могли нанести больший вред.

Впрочем, самым распространенным типом вредоносной активности, которую фиксируют в Innostage в рамках кибервойны, начавшейся после 24 февраля, были и остаются DDoS-атаки.

«Кибервойны – это боевые действия, где в качестве оружия используется информация, а инструментами становятся компьютеры и интернет. Они являются одним из видов информационной войны, задача которой – воздействовать на общество и власть при помощи тщательно подготовленной информации», – объяснила суть кибервойны Рысаева.