Россию атакуют более 40 хакерских группировок

Против России на сегодня выступают как минимум 44 хакерские группировки, которые открыто заявляют о себе в соцсетях и СМИ. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель группы мониторинга CyberaART группы компаний Innostage Ксения Рысаева. Как минимум три киберпреступных объединения, по данным специалиста, поддерживаются госструктурами недружественных России стран.
По словам Рысаевой, обозначенные группы как правило занимаются кражей персональных данных, саботажем в работе интернет-сервисов, а также нарушениями в безопасности информационной структуры атакованных организаций.
«Практически все атаки широко афишируются в социальных сетях и средствах массовой информации. Зачастую они выполняются не ради реальной выгоды, а для того, чтобы поднять информационный шум и заставить жертву пойти на уступки. Ущерб в этом случае может быть незначительным», — пояснила Ксения Рысаева.
Кроме того, добавила эксперт, среди зафиксированных инцидентов встречались атаки, в рамках которых хакеры не использовали все возможности, открывшиеся для них после проникновения в информационные сети компании-жертвы. Злоумышленники заявляли об инциденте в СМИ и соцсетях, публиковали доказательства, а дальше переходили к шантажу жертв, хотя по факту могли нанести больший вред.
Впрочем, самым распространенным типом вредоносной активности, которую фиксируют в Innostage в рамках кибервойны, начавшейся после 24 февраля, были и остаются DDoS-атаки.
«Кибервойны – это боевые действия, где в качестве оружия используется информация, а инструментами становятся компьютеры и интернет. Они являются одним из видов информационной войны, задача которой – воздействовать на общество и власть при помощи тщательно подготовленной информации», – объяснила суть кибервойны Рысаева.
В заключение она добавила, что, как правило, целью выступающих против России сил является дискредитация российских компаний, госкорпораций, а также крупных объектов социальной и экономической сфер.