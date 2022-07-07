Техника Xiaomi оказалась под угрозой запрета в России

Фото: РИА Новости РИА Новости

Буквально прошлой осенью для 61 модели смартфонов Samsung был запрещен ввоз в Россию (потом решение отменили, но прецедент уже появился), теперь похожая участь может ждать и Xiaomi. Все из-за гонконгской компании Smart International Distribution Limited (SIDL), которая обратилась в арбитражный суд Москвы.

Первыми на иск обратили внимание в Telegram-канале Mash. Сообщается, что в иске SIDL требует передать ей права на бренд Xiaomi на территории России. Свое требование они объясняют тем, что они владеют общемировым товарным знаком Xiaomi и выпускают под ним бижутерию, посуду, маски для сна, бытовую технику и не только.

При этом, как выяснило издание CNews, этот “конфликт” начался еще в ноябре 2021 года, но судебное разбирательство начало продвигаться лишь на днях. Следующее судебное заседание состоится 8 августа этого года. По информации Mash, представители Московского арбитражного суда обратились к властям Китая с просьбой разобраться в ситуации.