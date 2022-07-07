В Пакистане обвинили Samsung в богохульстве

Пакистанские СМИ сообщают о волнениях, которые происходят на территории страны. Местные жители обвинили Samsung в богохульстве.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Протесты вспыхнули после того, как в фирменном магазине в Карачи один из сотрудников разместил QR-код. В нём содержались данные для подключения к WiFi-сети, название которого оскорбляло одного из сподвижников пророка Мухаммеда.

Сообщается, что недовольные произошедшим разгромили и сожгли рекламные щиты Samsung, а также уничтожили как минимум один фирменный магазин бренда.

Вместе с тем 27 сотрудников разгромленного магазина задержали местные полицейские. Им предъявлены обвинения в богохульстве.