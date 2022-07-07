Apple и Google обязали разрешить установку софта из сторонних магазинов

Европейский парламент принял два законопроекта, которыми обязал Apple и Google разрешить установку приложений на устройства из сторонних магазинов. Сейчас на гаджеты с операционной системой (ОС) Android можно устанавливать софт только из магазина Google Play, а на гаджеты с iOS — только из App Store. Также поправки обяжут IT-гигантов разрешить платить в играх при помощи сторонних платёжных сервисов.
Европарламент одобрил законы о цифровых рынках (Digital Markets Act) и о цифровых услугах (Digital Services Act), говорится на сайте Еврокомиссии. Принятые поправки назвали первым «всеобъемлющим сводом правил для онлайн-платформ, от которых мы все зависим».
«Закон о цифровых услугах позволяет защищать права пользователей в интернете. Закон о цифровых рынках создаёт справедливые, открытые онлайн-рынки», — заявила зампредседателя Еврокомиссии по цифровым технологиям Маргрет Вестагер.
Оба закона будут действовать на всей территории ЕС. Прописанные в нём правила будут распространяться и на компании, зарегистрированные вне Евросоюза. В частности, IT-гигантов обязали:
Весной в России создали два отечественных магазина приложений — RuStore и NashStore. Оба проекта позиционируют себя как аналоги Google Play, который после введения санкций стал удалять приложения российских компаний. О том, смогут ли они на самом деле заменить магазин приложений от западного IT-гиганта, «Секрет фирмы» рассказывал здесь.