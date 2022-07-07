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31 минуту назад

Apple и Google обязали разрешить установку софта из сторонних магазинов

Секрет Фирмы

Европейский парламент принял два законопроекта, которыми обязал Apple и Google разрешить установку приложений на устройства из сторонних магазинов. Сейчас на гаджеты с операционной системой (ОС) Android можно устанавливать софт только из магазина Google Play, а на гаджеты с iOS — только из App Store. Также поправки обяжут IT-гигантов разрешить платить в играх при помощи сторонних платёжных сервисов.

Apple и Google обязали разрешить установку софта из сторонних магазинов
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Европарламент одобрил законы о цифровых рынках (Digital Markets Act) и о цифровых услугах (Digital Services Act), говорится на сайте Еврокомиссии. Принятые поправки назвали первым «всеобъемлющим сводом правил для онлайн-платформ, от которых мы все зависим».

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«Закон о цифровых услугах позволяет защищать права пользователей в интернете. Закон о цифровых рынках создаёт справедливые, открытые онлайн-рынки», — заявила зампредседателя Еврокомиссии по цифровым технологиям Маргрет Вестагер.

Оба закона будут действовать на всей территории ЕС. Прописанные в нём правила будут распространяться и на компании, зарегистрированные вне Евросоюза. В частности, IT-гигантов обязали:

  • разрешать пользователям устанавливать сторонний софт или сторонние магазины приложений;
  • дать возможность пользователям легко удалять предустановленные приложения и менять настройки ОС, заданные по умолчанию;
  • не передавать третьим лицам данные, связанные с безопасностью пользователей;
  • не требовать от разработчиков приложений использовать только свои платёжные системы (к примеру, только Apple Pay и Google Pay);
  • не использовать данные разработчиков приложений для борьбы с конкуренцией.
  • У техногигантов будет полгода, чтобы изменить свою работу и начать соответствовать новым правилам Евросоюза. Иначе им грозит штраф в 10% от годового оборота. Ожидается, что закон о цифровых рынках вступит в силу в июле 2022 года, а закон о цифровых услугах — в сентябре.

Весной в России создали два отечественных магазина приложений — RuStore и NashStore. Оба проекта позиционируют себя как аналоги Google Play, который после введения санкций стал удалять приложения российских компаний. О том, смогут ли они на самом деле заменить магазин приложений от западного IT-гиганта, «Секрет фирмы» рассказывал здесь.

Наука и техника,Маргрет Вестагер,Европарламент,Еврокомиссия,Apple,ЕС,
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